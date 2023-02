O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (15). Motorista fica ferido após carro capotar no Anel Viário em São José dos Campos.

Um homem de 43 anos ficou ferido após capotar o carro na tarde desta quarta-feira (15), no Anel Viário, em São José dos Campos (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 12h50. O condutor, de 43 anos, teve dores torácicas com o impacto da batida e precisou ser socorrido e levado para o hospital da Vila Industrial.

O carro ficou tombado no canteiro central e o trecho registrou lentidão durante o atendimento da ocorrência. Por volta das 13h30, não havia interdição no trecho.

