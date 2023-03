Motorista fica ferido após carro ser atingido por outro veículo e capotar na zona Oeste de Boa Vista

Acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (23), no bairro Caranã. O jovem, de 24 anos, foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado para o Hospital Geral de Roraima. Acidente aconteceu no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

Um motorista, de 24 anos, ficou ferido após o carro dele ser atingido por outro veículo e capotar na tarde dessa quinta-feira (23). O acidente aconteceu na avenida Sabá Cunha, no bairro Jardim Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, uma mulher de 37 anos, trafegava pela avenida quando, a cruzar ao rua Waldemar Coelho Aguiar, colidiu com o carro da vítima.

Com o impacto, o veículo do jovem capotou. Ele sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo e foi encaminhado para o Hospital Geral de Roraima (HGR) pelo Corpo de Bombeiros.

Durante consulta no sistema de Gestão de Trânsito, os policiais constataram que o jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e um auto de infração foi lavrado contra ele.

Ainda de acordo com a PM, os veículos estavam regularizados e foram liberados do local. A perícia também foi acionada para a ocorrência de trânsito e realizou os levantamentos necessários.

