Motorista fica ferido em acidente entre carreta e caminhão na BR-101 em Carmópolis

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. Batida entre carreta e caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-101 em SE

PRF/SE

Um motorista ficou ferido, na manhã desta quinta-feira (9), em um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão no K55 da BR-101, próximo ao município de Carmópolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima é motorista do caminhão e foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju. O estado de saúde do homem foi avaliado como grave.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da pista e um desvio pela lateral foi utilizado pelos motoristas. A via foi liberada no início da tarde.

Vittorio Ferla