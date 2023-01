Motorista fica presa nas ferragens ao bater carro em árvore na Avenida Francisco Junqueira em Ribeirão Preto

Enfermeira estava a caminho do trabalho quando perdeu controle. Corpo de Bombeiros foi acionado para retirá-la do automóvel. Motorista fica ferida ao bater carro em árvore em Ribeirão Preto

Uma mulher ficou presa nas ferragens após bater o carro em uma árvore na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto (SP), na manhã desta segunda-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirá-la do automóvel, e vítima teve ferimentos leves.

A enfermeira seguia para o trabalho quando perdeu o controle e atingiu a árvore. Com o impacto, ela foi arremessada para frente e bateu a cabeça no vidro.

Segundo o médico Edmilson Nunes, dos bombeiros, a enfermeira estava consciente e orientada quando foi socorrida, mas não soube informar o que aconteceu.

“Estava referindo dor de cabeça, dor no tórax, dor no membro inferior direito. A perna dela ficou presa, ela não conseguia tirar. Mas nós fizemos uma manobra e conseguimos”, explicou.

A mulher foi encaminhada a um hospital particular para receber atendimento médico.

O trânsito no local não precisou ser interditado. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

