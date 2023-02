Motorista fica preso às ferragens em acidente na estrada de Pipa e é resgatado por helicóptero

Homem conduzia caminhão-reboque que colidiu com caminhão caçamba em rodovia no litoral Sul do RN. Helicóptero transferiu motorista para o hospital Walfredo Gurgel, em Natal. Motorista fica preso às ferragens em acidente na rodovia que dá acesso à praia de Pipa

Dois caminhões se envolveram em grave acidente na rodovia que dá acesso à praia de Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. A colisão ocorreu por volta das 12h30 desta terça-feira (14). O motorista do caminhão-reboque ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo helicóptero Potiguar 1, da Polícia Militar.

O condutor, identificado como José Geovani Camilo de Souza, foi socorrido e retirado do veículo por populares e familiares até a chegada do Samu. “Quando cheguei ao local, ele ainda estava dentro do caminhão, preso nas ferragens”, contou Marciano Camilo de Souza, irmão da vítima.

Após o atendimento feito pelo Samu, um helicóptero pousou na pista e transferiu o homem ferido para Natal. “Tudo indica que ele quebrou a perna e o braço, e teve uma luxação na cabeça. Mas ele saiu do local consciente. O helicóptero levou ele direto para o hospital Walfredo Gurgel”, completou.

O motorista do caminhão-caçamba, também envolvido no acidente, deixou o local logo após o acidente, e policiais do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) não o localizaram.

