Motorista fisiculturista que bomba na web passa pela rodoviária de Palmas e ensina nova dancinha para passageiros

Claudemir Socorro acumula milhões de visualizações nos vídeos que posta nas redes sociais. Ele espalha alegria nas rodoviárias por onde passa. Motorista que faz sucesso na web dança com repórter e no ponto geodésico de Brasil

Em cada rodoviária, uma dancinha. É assim que o motorista de ônibus, Claudemir Socorro, vai espalhando alegria e animação por onde passa. Ele é famoso nas redes sociais, com vídeos que acumulam milhões de visualizações. No terminal rodoviário de Palmas, ele foi a sensação. Tirou fotos, falou com os fãs e ensinou a nova dancinha para passageiros e a repórter da TV Anhanguera Sarah Bonini. (Veja o vídeo acima)

Essa não foi a primeira vez que ele dançou na capital. No fim do ano passado, Claudemir foi até o centro geodésico do Brasil, localizado na praça dos Girassóis. Ele começou o vídeo carregando uma mala. De repente, começou a dançar em frente ao mastro da bandeira do Brasil.

No último fim de semana, ele passou pela rodoviária da cidade. Os vídeos de Claudemir já ultrapassam 30 milhões de visualizações no TikTok e Instagram. No perfil, ele usa o nome de ‘Motorista Fisiculturista’, isso porque, além da profissão e da dança, ele também ama musculação e pratica o fisiculturismo, participando até de campeonatos.

Motorista dançante das redes sociais deu uma paradinha em Palmas

Motorista famoso na internet ensina nova dancinha para passageiros, em rodoviária de Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

O segurança Luís Carlos Abreu é fã de carteirinha do motorista e fez questão de tirar uma foto com o motora mais conhecido da web. “Gosto de assistir os vídeos dele. É muito motivador. Eu comecei a gravar os meus vídeos, recebi muitas críticas no início. Depois eu vi os vídeos dele e isso me incentivou a dar continuidade com meus vídeos”.

Luís aprendeu a dancinha da nova música ‘Embarque nessa Viagem’, feita em homenagem aos motoristas e passageiros.

Claudemir é bem eclético. Ele posta uma série de coreografias, que vão desde pop até piseiro. Às vezes, o motorista puxa uma passageira para dançar forró. Seja junto com alguém ou não, dentro ou fora do ônibus, no sol ou debaixo da chuva, ele está com o mesmo sorriso no rosto.

“Quando você faz as coisas naturalmente, para levar alegria para as pessoas, as energias positivas atraem energias positivas. Tudo começou com entretenimento e o atendimento ao passageiro que é a prioridade”, disse.

Motorista de ônibus faz sucesso com danças na internet

Reprodução/TikTok Motorista Fisiculturista

Claudemir realizou o sonho de criança, ser motorista de ônibus interestadual. O famosinho mora em Goiânia, mas vive nas estradas do Brasil. São 18 anos atuando na profissão e espalhando animação por onde passa.

Roberval Ferreira também é motorista e diz que fica feliz em ver Claudemir levando o nome da profissão para todo o Brasil. “Ele é colega de estrada, está divulgando a nossa profissão. Ele é gente boa demais”.

Motorista fisiculturista espalha alegria por onde passa

Reprodução/TV Anhanguera

A garotinha, Alejandra Raiza, de 9 anos, estava esperando o ônibus e não resistiu ao gingado e simpatia do Claudemir. Ela também entrou na dança. “Vi o homem dançando, você também estava junto, eu também entrei. Eu vou entrar, que eu sou feliz”, disse ela.

A repórter da TV Anhanguera, Sarah Bonini, também aprendeu a dancinha nova, que tem uma batida envolvendo e uma letra chiclete: “Senhores passageiros, eu sou o motorista. Nosso destino é embarcar nessa viagem, eu vou passando de cidade em cidade […] Aperte o cinto e vai, vai, vai, sou motorista fisiculturista […]”.

Repórter Sarah Bonini entra na dança junto com motorista famosinho nas redes sociais

Reprodução/TV Anhanguera

