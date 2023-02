Motorista foge e deixa família sozinha no carro após se envolver em acidente em rodovia de SC

Acidente, que envolveu três veículos, aconteceu após passagem de cachorro na pista. Homem não tinha carteira de habilitação e estava bêbado, segundo PMRv. Motorista do Corsa fugiu do carro

PMRv/ Divulgação

Um motorista de 28 anos fugiu após se envolver em um acidente e deixar esposa, filho e sobrinha sozinhas no carro em Lages, na Serra catarinense. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a mulher informou à corporação que o marido havia ingerido bebida alcoólica, além de não ter carteira de habilitação.

O acidente envolveu três veículos e aconteceu no km 207,9 da SC-114, no domingo (12). A PMRv informou que um boletim de ocorrências foi registrado.

O g1 SC tentou contato com a Polícia Civil nesta segunda-feira (13), mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

Segundo a PMRv, um veículo Citroen, logo à frente do carro conduzido pelo homem, um Chevrolet Corsa, reduziu a velocidade para tentar desviar de um cachorro. Ele bateu na traseira do carro, perdendo o controle e colidindo também na lateral de um caminhão-guincho que seguia em sentido contrário. O cão morreu.

Segundo relato da esposa à PMRv, o companheiro tentou passar entre o carro e o caminhão ao perceber a situação.

A mulher teve ferimento leve no pescoço, de acordo com a polícia. Já o filho, de 3 anos, sofreu arranhões superficiais na cabeça. Informações sobre a sobrinha não foram repassadas. Ocupantes dos demais veículos não se feriram.

