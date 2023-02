Motorista morre após bater carro de frente contra caminhão na ERS-135, em Erechim

Acidente teria acontecido durante uma ultrapassagem, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Polícia Civil vai investigar o caso. Carro foi destruído após colidir contra caminhão em Erechim

Diego Camargo/Portal Tchê

Um motorista de 33 anos morreu, na noite de sexta-feira (17), após bater o carro que dirigia contra um caminhão na ERS-135, em Erechim, no Norte do estado. Ele foi identificado pelo Corpo de Bombeiros como Cléverson Álison de Freitas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois veículos bateram de frente na altura do quilômetro 73 da rodovia, por volta das 20h30. Freitas morreu e o motorista do caminhão, que saiu da pista e bateu contra uma árvore, sofreu ferimentos leves.

Provas coletadas no local indicam, segundo o Corpo de Bombeiros, que a colisão aconteceu enquanto o motorista tentava fazer uma ultrapassagem. As circunstâncias do acidente vão ser apuradas pela Polícia Civil.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi