Motorista morre após bater em traseira de caminhão em rodovia de Sertãozinho, SP

Homem chegou a ser socorrido com ferimentos graves para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu. Pista foi liberada durante a madrugada desta quinta-feira (2). Um motorista morreu após bater o carro na traseira de um caminhão na altura do quilômetro 85 da Rodovia Carlos Tonani (SP-333) em Sertãozinho (SP) na noite de quarta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os veículos transitavam no mesmo sentido quando o homem que dirigia o Volkswagen Jetta bateu no caminhão com semirreboque.

O motorista sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido pelo resgate da Concessionária Triângulo do Sol, responsável pelo trecho, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sertãozinho. Porém, o homem não resistiu e faleceu na UPA.

Até a última atualização desta notícia, não havia informações sobre a identidade da vítima.

O local do acidente foi sinalizado e passou por perícia. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Sertãozinho. A pista foi liberada durante a madrugada desta quinta-feira (2).

