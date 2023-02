Motorista morre após batida entre carro e caminhão em trecho da BR-226

Acidente aconteceu na zona rural de Darcinópolis. Bombeiros retiraram corpo de motorista das ferragens. Acidente aconteceu por volta das 6h desta sexta-feira (3)

Divulgação/Bombeiros

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou um homem de 33 anos morto na BR-226. A batida aconteceu nesta sexta-feira (3), em trecho da via que passa pelo município de Darcinópolis, na região norte do Tocantins.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi por volta das 6h. Os veículos bateram de frente. O carro, com placa de Araguaína, ficou completamente destruído e homem, identificado como Flávio Ferrari Soares, não resistiu aos ferimentos.

Já o motorista do caminhão, de 29 anos, não teve nenhuma lesão com o impacto. A placa do veículo é da cidade de Horizonte, no Ceará, e ele relatou às equipes que seguia sentido norte.

Os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas e tiveram que retirar o corpo das ferragens do carro. Devido à situação, o homem acabou sendo retirado pelo porta-malas.

A perícia esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do motorista que morreu.

Bombeiros retiraram corpo da vítima do carro

Divulgação/Bombeiros

