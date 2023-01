Motorista morre após caminhão betoneira sair da pista e virar na RN-118 no Seridó

Acidente aconteceu entre as cidades de Caicó e São João do Sabugi. Segundo testemunhas, ele perdeu o controle do veículo ao tentar livrar um carro que passava na contramão. Caminhão betoneira saiu da pista na RN-118

Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu após perder o controle do caminhão betoneira que dirigia, o veículo sair da pista e capotar na RN-118, entre as cidades de Caicó e São João do Sabugi, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Olavo da Costa Nogueira, de 46 anos. O passageiro do veículo ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Regional do Seridó. O acidente aconteceu nesta quinta (26).

Foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros, já que as vítimas ficaram presas às ferragens.

Segundo testemunhas relataram, o motorista do caminhão betoneira tentou livrar um outro veículo que fazia a curva na contramão. Nessa manobra para evitar a colisão frontal, ele perdeu o controle do veículo e desceu pelo acostamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o passageiro ferido e a Polícia Rodoviária Estadual também esteve na ocorrência. A estrada ficou interditada nos dois sentidos.

