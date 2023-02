Motorista morre após carro bater em alambrado de rodovia e tombar em Piracicaba

Caso ocorreu por volta das 13h30, no quilômetro 28 da estrada, e envolveu um Renault Sandero, que transitava no sentido Piracicaba. Equipes de resgate no local do acidente na SP-127, em Piracicaba

Uma pessoa morreu em um acidente na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Piracicaba (SP), no início da tarde desta sexta-feira (3).

O caso ocorreu por volta das 13h30, no quilômetro 28 da estrada, e envolveu um Renault Sandero, que transitava no sentido Piracicaba.

No local, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) apurou, através de vestígios e posição final do veículo, que, por motivos a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle de direção e bateu contra uma cerca de alambrado.

Imagens feitas no local do acidente mostram que o veículo ficou tombado no local.

Segundo a corporação, a vítima morreu no local. O veículo e o motorista foram removidos para o acostamento da pista norte, onde equipes aguardavam os trabalhos periciais. Também conforme a PMR, não houve reflexo no trânsito.

