Motorista morre após carro ser imprensado entre caminhão e carreta na Via Dutra, em Barra Mansa

Acidente aconteceu na Via Dutra, na pista sentido São Paulo. Vítima é um homem de 37 anos que morreu preso nas ferragens, durante a tentativa de resgate. Estado em que ficou o carro após o engavetamento; motorista morreu

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um motorista de um carro morreu em um grave engavetamento envolvendo um caminhão e uma carreta na noite de sexta-feira (31) na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do km 285.

A vítima é um homem de 37 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que ele estava foi atingido por trás por uma carreta e imprensado contra a traseira de uma carreta que estava à frente.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista chegou a ser atendido por uma equipe de resgate ainda com vida, mas morreu antes de ser retirado das ferragens. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Três Poços, em Volta Redonda (RJ).

Os motoristas do caminhão e da carreta não se feriram.

O trânsito no local do acidente fluiu em meia pista durante cerca de quatro horas, gerando um longo congestionamento. Por volta de 22h30, a estrada foi totalmente liberada e a lentidão foi sendo dissolvida aos poucos.

Vittorio Rienzo