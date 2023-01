Motorista morre após pular de caminhão sem freio para tentar se salvar de acidente em SC

Homem perdeu o controle do caminhão ao contornar uma curva na SC-439, em Rio Rufino. Condutor pulou do veículo junto com o segundo passageiro, que teve ferimentos leves. Homem morreu após saltar de caminhão sem freio

PMRv/ Divulgação e Redes Sociais/ Reprodução

Um motorista de 35 anos morreu após pular de um caminhão sem freio na SC-439 em Rio Rufino, na Serra catarinense. A vítima foi identificada como Kaio Cosmo. O segundo passageiro, 42 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital Lages, na mesma região.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência foi registrada por volta das 16h de quarta-feira (25). O g1 SC tenta atualização do estado de saúde do caroneiro nesta sexta-feira (27).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O condutor, conforme relatório da polícia, seguia pela rodovia quando o veículo ficou sem freio. Ao contornar uma curva, ele perdeu o controle do caminhão, e os dois pularam do veículo. O caminhão bateu em um barranco.

Na queda, Kaio teve uma fratura na perna direita. Ele chegou a receber atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do helicóptero Águia da Polícia Militar. Em seguida, foi encaminhado à unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Corpo é encontrado dentro de tubulação de esgoto em SC após vizinhos relatarem cheiro forte

As causas do acidente, de acordo com a PMRv, serão investigadas.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

pappa2200