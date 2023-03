Motorista morre carbonizado após acidente entre quatro veículos em Cruz Alta, diz PRF

Acidente aconteceu nesta sexta-feira (10). Colidiram um carro e três caminhões. Carro pegou fogo, e motorista não teria conseguido sair, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Carro pegou fogo após acidente envolvendo outros veículos em Cruz Alta

Um motorista morreu, nesta sexta-feira (10), em um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos – três caminhões e um carro – na BR-158, em Cruz Alta, no Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade divulgada, dirigia o carro. Os quatro veículos colidiram, e o carro pegou fogo. O motorista não teria conseguido sair do automóvel e morreu carbonizado.

O motorista de um dos caminhões sofreu queimaduras. O Corpo de Bombeiros prestou o socorro e faria o encaminhamento dele até um hospital para receber atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado pela corporação.

As circunstâncias do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.

