Motorista morre carbonizado após carreta capotar e pegar fogo em rodovia do interior de SP

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sandro do Nascimento Teodoro, de 29 anos, ficou preso às ferragens. Acidente aconteceu na Rodovia Raposo Tavares, entre Ipaussu e Bernardino de Campos. Cabine da carreta ficou destruída após acidente em Ipaussu (SP)

O motorista de uma carreta morreu carbonizado na manhã desta terça-feira (10), depois do veículo capotar e pegar fogo na rodovia Raposo Tavares, entre Ipaussu e Bernardino de Campos (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, que foram acionados para fazer o atendimento da ocorrência, Sandro do Nascimento Teodoro, de 29 anos, ficou preso nas ferragens e não conseguiu ser salvo a tempo.

Nas imagens, é possível ver que a cabine da carreta ficou completamente destruída.

Após o capotamento, as chamas tomaram do veículo. As chamas foram contidas pela equipe dos bombeiros, mas o veículo continua no local.

O corpo do motorista já foi retirado das ferragens e o corpo foi encaminhado para o IML de Ourinhos. A ocorrência foi registrada pela Policia Rodoviária de Ourinhos.

Veículo ficou virado no acostamento da rodovia em Ipaussu (SP)

