Motorista morre e carro fica destruído após colisão com carreta na BR-153

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) entre Brasilândia e Presidente Kennedy e trecho ficou interditado por cerca de cinco horas. Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), entre Brasilândia e Presidente Kennedy

Elton Andrade/Divulgação

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou uma pessoa morta na manhã desta quinta-feira (30), na BR-153, km 290. O trecho fica entre os municípios de Brasilândia e Presidente Kennedy, na região norte do estado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O carro ficou completamente destruído com o impacto e o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por equipes de resgate dos bombeiros. A vítima tem 23 anos.

O motorista do caminhão não se feriu e relatou aos bombeiros que o carro, que levava encomendas, teria batido em outro veículo e rodado na pista antes de colidir com o bitrem.

A carreta ficou a travessada na pista depois da colisão. O trecho da rodovia precisou ser interditado e uma fila de carros se formou até o início da tarde. A Polícia Rodoviária Federal está no local para controlar o trânsito.

Situação em que ficou o carro de passeio na BR-153

Divulgação

Os bombeiros informaram que houve derramamento de óleo na pista e foi necessária uma limpeza. Isso deve acontecer durante a tarde desta quinta-feira (30). Mas o trânsito começou a ser liberado por volta das 14h30, depois de aproximadamente cinco horas de congestionamento, segundo informaram pessoas que estavam aguardando a passagem.

A perícia também esteve no local e o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fila de carros se formou perto do ponto onde aconteceu o acidente, na BR-153

Dirceu Leno/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi