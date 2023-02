Motorista morre em acidente com 3 veículos no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto, SP

Carro em que vítima estava bateu de frente com um caminhão depois de colisão com outro automóvel na noite de domingo (5). Causas ainda devem ser investigadas. Motorista morre ao bater carro de frente com caminhão em Ribeirão Preto

Um motorista de 35 anos morreu na noite de domingo (5) em um acidente envolvendo três veículos na Rodovia Alexandre Balbo (SP-328), o Anel Viário Norte de Ribeirão Preto (SP).

O carro em que a vítima estava, uma Saveiro, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e registradas em boletim de ocorrência, atingiu um VW Fox que estava no mesmo sentido e, ao perder o controle e se deslocar para a outra pista, bateu de frente com um caminhão por volta das 20h perto do terminal de petróleo, no quilômetro 335.

Com o impacto, o condutor da picape, Diego Souza Aires, teve a morte confirmada no local pelo médico da concessionária responsável pelo trecho.

O caminhoneiro e o motorista do outro automóvel não se feriram. Eles foram submetidos ao teste do bafômetro, que descartou uso de bebida alcoólica.

As causas do acidente ainda devem ser investigadas.

Acidente termina em morte no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto, SP

