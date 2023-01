Motorista morre em batida frontal de caminhonete contra caminhão em rodovia de Itápolis

Vítima foi identificada como Pedro Ferreira Lemos, de 50 anos. Segundo Polícia Rodoviária, ele invadiu a pista contrária. Um homem morreu e outro sofreu ferimentos leves após uma batida de frente entre uma caminhonete e um caminhão na Rodovia Doutor Mario Gentil (SP-333), em Itápolis (SP), no final da tarde desta segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão aconteceu por volta das 17h30, quando a caminhonete que seguia no sentido Taquaritinga/Itápolis invadiu a pista contrária.

O motorista era Pedro Ferreira Lemos, de 50 anos, que chegou a ser levado para a Santa Casa de Itápolis, mas não resistiu. Ele era natural de Ibitinga (SP) e prestava serviço para empresa de telefonia.

Já o caminhoneiro foi encaminhado para o mesmo hospital, mas não corre risco de morrer. O caso será investigado pela Polícia Civil.

