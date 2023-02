Motorista morre em batida frontal entre carro e ônibus com universitários na RO-459

No carro estavam duas pessoas, moradores de Alto Paraíso, e, com a força da batida frontal, o veículo ficou destruído. Carro ficou destruído devido à força da batida na RO-459

Um homem identificado como Alzemir Lopes Gouveia morreu, na madrugada deste sábado (18), em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus de viagens na RO-459, que interliga Alto Paraíso (RO) à BR-364.

Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu. A Rede Amazônica apurou que o ônibus transportava acadêmicos de uma faculdade, mas ninguém se feriu.

Já no carro estavam duas pessoas, moradores de Alto Paraíso, e, com a força da batida frontal, o veículo ficou destruído e o motorista Alzemir ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar a vítima do carro, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Alzemir tinha 34 anos.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ariquemes e deve ser liberado ainda neste sábado à família.

Já a passageira do veículo era a esposa de Alzemir. Ela foi socorrida e está internada em Ariquemes em estado estável, segundo informou a família.

Os universitários que estavam no ônibus são estudantes em Ariquemes e retornavam à cidade de Alto Paraíso. Nenhum deles se feriu.

