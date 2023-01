Motorista morre em engavetamento entre três caminhões e carro na Via Dutra, em Piraí

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira, na pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRF, vítima fatal dirigia um dos caminhões. Motoristas dos outros veículos não ficaram feridos. Um motorista morreu em um engavetamento envolvendo três caminhões e um carro na noite de segunda-feira (23) na Via Dutra, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 244.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens e morreu na hora. Os condutores dos outros veículos não ficaram feridos.

ERRATA: Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal havia informado que era o condutor do carro que tinha morrido. A informação foi corrigida às 7h11 desta terça-feira (24).

O acidente provocou um longo congestionamento na estrada que foi se dissolvendo aos poucos a partir de 20h.

Outro engavetamento em Piraí

Quatro caminhões se envolveram em um engavetamento na Serra das Araras na tarde de segunda, horas antes do acidente noticiado acima. A batida aconteceu na altura do km 229, também na pista sentido Rio.

O motorista de um dos veículos sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado ainda no local.

A faixa da direita chegou a ser interditada, o que também provocou um longo congestionamento que foi sendo dissolvido ao longo da noite.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vito Califano