Motorista perde controle de carro, atinge poste e cai em vala em Vilhena, RO

À polícia, testemunhas relataram que o carro desceu pela margem da BR-364, atingiu um poste de iluminação e caiu na vala.

O homem que conduzia o veículo estava acompanhado de uma criança no momento do acidente. Ambos foram encaminhados para o Hospital Regional de Vilhena, com ferimentos leves.

Relatório parcial

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do município, desde o começo de 2023, mais de 120 acidentes de trânsito já foram registrados em Vilhena (RO).

