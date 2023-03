Motorista perde controle de carro, bate em dois veículos e placa de farmácia em avenida de Boa Vista

Acidente aconteceu na avenida Ville Roy, no bairro São Francisco. O motorista, de 64 anos, se queixava de dores no braço e foi levado para uma unidade médica, segundo a PM. Veículo ficou com a frente destrúida após acidente de trânsito em Boa Vista.

Um motorista, de 64 anos, perdeu o controle da picape que conduzia e bateu contra outros dois carros e a placa de uma farmácia na noite desse sábado (25). O acidente aconteceu na avenida Ville Roy, no bairro São Francisco, zona Norte de Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. Aos PMs, o filho do motorista relatou que ele perdeu o controle do veículo, o que ocasionou o acidente.

O idoso se responsabilizou pelos danos materiais dos outros envolvidos no acidente, uma mulher, de 39 anos, e um homem, de 46 anos.

O condutor da picape se queixava de dores no braço e, por meios próprios, foi levado para receber atendimento em uma unidade médica.

Ainda de acordo com a PM, todos os condutores são habilitados e os veículos estão com a documentação regularizada. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial para as providências cabíveis.

