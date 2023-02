motorista-perde-controle-de-carro,-capota-e-cinco-ficam-feridos-na-ers-118,-em-sapucaia-do-sul

Conforme equipe que atendeu a ocorrência, feridos têm entre 20 e 25 anos e retornavam de uma festa. Duas jovens foram encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas. Demais ocupantes do veículos foram atendidos e liberados. Cinco pessoas ficaram feridas após carro capotar na ERS-118

Cinco pessoas ficaram feridas após um motorista perder o controle do veículo e capotar na ERS-118, em Sapucaia do Sul. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (26), perto do km 6 da rodovia, em direção à BR-116.

Conforme equipe que atendeu a ocorrência, os feridos têm entre 20 e 25 anos e retornavam de uma festa. O carro tinha placas de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e teria saído da pista.

Duas jovens foram encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas. Os demais ocupantes do veículos foram atendidos e liberados. Segundo o grupo de salvamento voluntário, eles afirmaram ter ingerido bebida alcoólica.

O resgate mobilizou, ainda, um efetivo do Corpo de Bombeiros do município. Eles atuaram na remoção do óleo que caiu na pista. Não há bloqueios na região.

