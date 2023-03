Motorista perde controle de carro e bate em concessionária em Boa Vista

Motorista fugiu após subiu na calçada e bater contra placa de identificação da empresa de revenda de veículos na avenida Ataíde Teive. Acidente em loja de revenda de veículos na Ataíde Teive, zona Oeste de Boa Vista

Reprodução/Instagram/Diariororaimense

Um motorista, ainda não identificado, bateu em uma concessionária de veículos na manhã deste sábado (11) no bairro Buritis, zona Oeste de Boa Vista. Ele não foi localizado pela Polícia Militar.

O empresário dono da loja atingida contou aos policiais que o carro seguia em alta velocidade pela avenida Ataíde Teive rumo ao Centro quando o motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e chocou-se na placa de identificação da empresa de revenda.

O carro atingiu a vitrine, a parede de alvenaria e um poste de energia da residência de uma casa vizinha à loja. Após a batida, o motorista fugiu. O acidente foi por volta das 6h56.

O carro foi removido ao pátio Departamento Estadual de Trânsito de Roraima (Detran). O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Vito Califano