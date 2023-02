Motorista perde controle de carro e capota na RO-464, em Rondônia

Segundo o motorista, que não sofreu ferimentos graves, a pista molhada por conta das chuvas foi o que motivou o acidente. Motorista não sofreu ferimentos após carro capotar em RO

Reprodução/portaltheobroma

Um motorista de 46 anos acabou capotando o carro após perder o controle da direção na RO-464, próximo ao km 22, zona rural de Theobroma (RO), na última terça-feira (21).

Segundo o motorista, que não sofreu ferimentos graves, a pista molhada por conta das chuvas foi o que motivou o acidente.

Motorista perde controle do carro e capota em RO

Reprodução/portaltheobroma

Esse é o segundo acidente registrado no mesmo trecho em menos de uma semana. No sábado (18), outro motorista perdeu o controle do veículo quando passou por um espelho de água e acabou colidindo com uma árvore às margens da pista.

Nas últimas semanas, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizou a desobstrução nas galerias e bueiros do local, já que o “entupimento de ambos contribui para o represamento das águas nas laterais da RO”.

Vittorio Ferla