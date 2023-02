motorista-perde-controle-de-carro-e-derruba-muro-de-escola-na-zona-oeste-de-boa-vista

Acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (21), na Escola Estadual Doutor Ulysses Guimarães, no bairro Doutor Silvio Botelho. Ninguém se feriu. Veículo colidiu contra o muro da escola, em Boa Vista.

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e atingiu o muro da Escola Estadual Doutor Ulysses Guimarães nessa terça-feira (21), no bairro Doutor Sílvio Botelho, em Boa Vista. Com o impacto da batida, ele quebrou parte da estrutura.

À Polícia Militar, o vigia da escola contou que ouviu o barulho da colisão e correu para verificar o que havia acontecido. Na ocasião, ele viu dois homens saindo do local do acidente.

Além do funcionário, os policiais encontraram a diretora da escola, de 58 anos, e um homem, de 45 anos, que relatou ser irmão do dono do carro.

De acordo com a PM, o homem informou que não sabia quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente. Mas, se comprometeu em pagar os danos causados no muro da escola.

O veículo estava com a documentação atrasada e, por isso, foi removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial para as providências cabíveis.

