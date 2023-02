Motorista perde controle e bate carro contra árvore na Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (17) e uma faixa da via foi parcialmente interditada. Motorista perde controle e bate carro contra árvore, em Presidente Prudente (SP)

Ailton Silva/Cedida

Um homem, de idade não divulgada, perdeu o controle e bateu seu carro contra uma árvore do canteiro central na Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente (SP). A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (17), próximo a um shopping.

Conforme informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a árvore. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e uma faixa da avenida, no sentido Bairro-Centro, foi parcialmente interditada.

Motorista perde controle e bate carro contra árvore, em Presidente Prudente (SP)

Ailton Silva/Cedida

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi