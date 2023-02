motorista-perde-o-controle,-capota-na-to-080-e-consegue-sair-do-carro-pela-janela-traseira

Vítima reclamou de dores na região das costelas, no pescoço e na cabeça. Bombeiros a levaram para um hospital de Porto Nacional. Carro foi parar em cerca de arame perto da TO-080

Uma motorista de 24 anos perdeu o controle do veículo que conduzia e capotou na TO-080, em Paraíso do Tocantins. Mesmo com o impacto, neste sábado (19), ela continuou consciente e só conseguiu sair do carro por uma das janelas traseiras.

O acidente foi no km 3, na saída para Divinópolis, pouco depois das 14h. Conforme os bombeiros, que atenderam a ocorrência, Simone Cabral da Silva já estava fora do carro e reclamava de dores na região das costelas, no pescoço e na cabeça. Mas não tinha lesões aparentes.

A mulher recebeu os primeiros socorros e contou aos bombeiros que não estava usando cinto de segurança. Ela saiu do carro pela janela de trás. Após o capotamento, o carro foi parar em uma cerca de arame, com os pneus para cima.

Durante o atendimento ela chegou a desmaiar e os bombeiros precisaram usar um balão de oxigênio para ajudar a regular a saturação da vítima. Ela foi encaminhada para uma unida de saúde de Paraíso.

