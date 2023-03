Motorista perde o controle do carro e bate em caminhão na Rodovia Mogi-Guararema

Acidente foi na tarde desta quinta-feira (23). Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo a polícia. Caminhão e carro batem na Rodovia Mogi-Guararema

Na tarde desta quinta-feira (23) um carro e um caminhão se envolveram em um acidente no quilômetro 67 da Rodovia Mogi-Guararema. Imagens registradas pela equipe da TV Diário mostram os estragos (assista acima).

Carro ficou com a lateral destruída em acidente

João Belarmino/TV Diário

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia sentido Guararema quando o motorista acabou invadindo a faixa contrária. Ele bateu a lateral no caminhão, que se deslocava no sentido Mogi das Cruzes.

Caminhão bateu em barranco após ser atingido por carro

João Belarmino/TV Diário

Depois da batida, o motorista do caminhão, que estava carregado com material asfáltico, perdeu o controle e bateu em um barranco. Apesar do susto, de acordo com a polícia, ninguém se feriu no acidente.

João Belarmino/TV Diário

Vittorio Rienzo