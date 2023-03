motorista-perde-o-controle-do-carro-e-bate-em-poste-no-centro-de-santos,-sp

Acidente aconteceu, na manhã desta sexta-feira (10), na esquina da Rua Frei Gaspar com a XV de Novembro. Carro perde o controle e bate em poste no centro de Santos, SP

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste no Centro de Santos, no litoral de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo uma testemunha, por conta do acidente, o motorista sofreu um corte na sobrancelha e passa bem.

O acidente aconteceu, por volta das 9h10, na esquina entre as Ruas Frei Gaspar e XV de Novembro. Segundo apurado pelo g1, o motorista foi dar ré e perdeu o controle do carro. Com isso, a traseira do veículo bateu no poste e bloqueou a via.

Um mulher também estava no veículo e, após a batida, ela passou mal e foi atendida uma equipe do Serviço Móvel de Emergência (SAMU). Ela foi levada para a UPA Central. A prefeitura não informou o estado de saúde da mulher. Já o motorista teve ferimento no rosto e foi levado, por um amigo, para receber atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.

A Prefeitura de Santos disse que uma viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi acionada e prestou apoio operacional, bloqueando o trecho entre a Rua Frei Gaspar e a Rua Tuiuty. Por volta das 9h34, a via foi liberada e o trânsito foi normalizado.

