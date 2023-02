Acidente com duas vítimas ilesas aconteceu na tarde desta sexta-feira (3). Motorista perde o controle do carro e cai dentro de canal em Guarujá (SP)

Um veículo caiu dentro do canal na Avenida Manoel da Cruz Michael, em Guarujá, no litoral de São Paulo, por volta das 12h17, desta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo. Dentro do automóvel estava um casal, que não quis socorrido pelas equipes de resgate.

Nas imagens obtidas pela reportagem é possível ver o carro do modelo Fiat Argo dentro do canal, que não tem mureta. Além dos Bombeiros e PM também atendeu a ocorrência.

À reportagem, a corporação informou que foi acionada, mas, ao chegar no local, as duas vítimas já estavam fora do carro e não quiseram ser socorridas.

Casal envolvido no acidente não quis ser socorrido. Carro caiu em canal de Guarujá (SP)

Por meio de nota, a Prefeitura de Guarujá informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para essa ocorrência.

O g1 entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem em relação à remoção do carro.

