Motorista preso por dirigir embriagado e provocar acidente com duas mortes na Dutra é liberado após audiência de custódia

Acidente aconteceu no domingo (29). Homem teve a habilitação suspensa. Kathleen Aline (esq.) e Nicoly Caroline morreram em acidente na Dutra.

O motorista que foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em acidente na Dutra que terminou com duas mulheres mortas no final de semana, foi solto nesta segunda-feira (30), após passar por audiência de custódia em São José dos Campos (SP).

O acidente aconteceu no domingo (29), no km 154 da rodovia. Houve uma colisão traseira entre um ônibus e o carro, após o motorista de 28 anos tentar fazer uma ultrapassagem. Na batida, duas mulheres, de 25 e 19 anos, morreram.

Segundo o Tribunal de Justiça, a audiência de custódia foi realizada na manhã desta segunda-feira, no fórum da cidade. O juiz concedeu a liberdade provisória ao homem.

Na audiência, foram impostas quatro medidas cautelares que devem ser seguidas pelo motorista, para que ele não perca a liberdade provisória. Entre as medidas estão a suspensão da habilitação e o recolhimento domiciliar aos finais de semana. Confira:

Comparecimento obrigatório e mensal em Juízo, a fim de comprovar suas atividades,

Proibição de ausentar-se da comarca por oito dias consecutivos ou mais sem autorização do Juízo (períodos menores dispensam a informação ao juízo);

Recolhimento domiciliar no período das 20h até as 06h, e aos finais de semana, o dia todo;

Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor enquanto perdurar o processo.

O caso está sendo investigado. Não há prazo para que o processo seja julgado.

O g1 não conseguiu localizar a defesa do motorista até a publicação desta reportagem.

O acidente

Duas mulheres morreram em um acidente no km 154 da Dutra em São José dos Campos na manhã deste domingo (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro que elas estavam dirigia embriagado.

O acidente aconteceu por volta das 5h30. O carro em que elas estavam teve uma colisão traseira com um ônibus, na pista sentido Rio de Janeiro.

Uma outra mulher que estava no veículo ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo os bombeiros, ela teve uma contusão no tórax e estava inconsciente no momento do socorro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista, de 28 anos, teria tentado ultrapassar o ônibus e, segundo depoimento do condutor, o pneu teria estourado no momento da ultrapassagem.

Com isso, ele teria perdido o controle da direção. O carro, então, teria batido na lateral traseira do ônibus, girado na pista e colidido novamente na dianteira do ônibus.

Das três passageiras mulheres que estavam no banco de trás do carro, duas morreram e uma foi levada ao Hospital Municipal. O motorista e a passageira que estava no banco da frente não teriam sofrido ferimentos.

