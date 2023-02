Motorista se recusa a fazer bafômetro após bater em moto e fugir em Campinas; motociclista ficou inconsciente após queda

Vítima sofreu fratura exposta na perna e corte na cabeça. Acidente ocorreu na Rodovia Santos Dumont e motorista só foi detido após rodar mais cinco quilômetros. Toyota Corolla ficou com a dianteira destruída após bater em moto na Santos Dumont, em Campinas

Polícia Militar Rodoviária

Um motorista se recusou a fazer teste de bafômetro após causar um acidente que deixou um motociclista inconsciente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas (SP). O condutor fugiu após bater na traseira da moto e só foi abordado após rodar mais cinco quilômetros. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (26).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o homem dirigia um Toyota Corolla que colidiu violentamente na traseira de uma Honda/CG 150 ao tentar mudar de faixa. A moto tombou e o motociclista ficou caído na rodovia.

Alguns pedestres retiraram a vítima da faixa da rodovia, o que evitou atropelamento. O condutor do Toyota/Corolla fugiu do local sem prestar socorro, informou a PMR.

O motociclista foi levado para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas. Ele estava inconsciente e sofreu uma fratura exposta na perna, além de corte na cabeça.

Segundo a PMR, o estado de saúde da vítima é estável e ele não corre risco de morte.

Motorista do Corolla fugiu após bater na traseira de moto e derrubar motociclista em Campinas

Polícia Militar Rodoviária

Detenção do motorista

O acidente ocorreu no km 67 e o motorista só foi encontrado no km 62. Uma equipe da Guarda Municipal de Indaiatuba estava na altura do pedágio quando viu o Corolla com danos na parte dianteira do veículo.

“Foi dada ordem de parada ao condutor, que, desobedeceu e tentou fugir. Iniciou-se um breve acompanhamento e foi abordado, no bairro Chácaras Alvorada”, informou a PMR.

Após a abordagem, policiais rodoviários foram ao local e o condutor se recusou a fazer o teste de bafômetro, que indicaria se ele estava ou não embriagado.

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde foi registrado. Segundo a PMR, o motorista foi liberado e responderá por lesão corporal culposa.

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200