Motorista sem habilitação apresenta CNH rasurada de outra pessoa para burlar fiscalização, mas acaba desmascarado

Homem dirigia um carro com placas de Campinas (SP) quando foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária, em Presidente Venceslau (SP), na madrugada desta sexta-feira (10). Motorista sem CNH foi abordado pela fiscalização em Presidente Venceslau (SP)

Um motorista foi autuado em flagrante por falsidade ideológica na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP).

O homem, que conduzia um carro com placas de Campinas (SP), foi abordado pela fiscalização da Polícia Militar Rodoviária no km 616,500 e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com rasura na foto e em nome de uma outra pessoa.

Os policiais, no entanto, descobriram a verdadeira identificação do condutor e ainda que ele não possui CNH.

Ele confessou ter apresentado o documento para burlar a fiscalização e omitir a verdade sobre sua condição de não habilitado.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que ouviu e liberou o indiciado após o registro da ocorrência de falsidade ideológica.

