Motorista suspeito de embriaguez perde controle de caminhão, invade casa e foge para bar

Acidente aconteceu em Novo Acordo, neste domingo (29). Imagens mostram parte do telhado e parede de residência destruídas. Motorista suspeito de embriaguez destrói casa em Novo Acordo

Divulgação

Um motorista, suspeito de dirigir embriagado, perdeu o controle da direção do caminhão, invadiu uma casa e causou prejuízos aos moradores, em Novo Acordo. O acidente aconteceu neste domingo (3), em plena luz do dia.

Segundo a Polícia Militar, não houve vítimas. Os militares foram chamados e, ao chegarem ao local, testemunhas informaram que o motorista, em estado visível de embriaguez, havia fugido e estaria em um bar, localizado em um bairro próximo.

Os policiais foram ao estabelecimento e encontraram o responsável pelo acidente no local. Segundo a PM, ele confessou ser o motorista e disse que havia ingerido bebida alcoólica.

Ele foi levado para uma delegacia de Polícia Civil e passou pelo teste do bafômetro, o qual comprovou a ingestão de álcool. O homem foi preso em flagrante.

LEIA MAIS:

Mulher e criança ficam feridas após acidente entre carro e carreta na BR-226

Vídeo mostra jovem escalando caminhão baú em movimento na BR-153 em Araguaína

Acidente causou danos a residência, no município de Novo Acordo

Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo