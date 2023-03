Motorista tem ferimentos leves após colisão de carro com ônibus no Centro de Presidente Prudente

Além dos bombeiros, a Polícia Militar também participou do atendimento. Acidente no Centro de Presidente Prudente (SP) entre carro e ônibus deixa uma pessoa com ferimentos leves

Um acidente de trânsito entre um ônibus e um carro foi registrado nesta quinta-feira (9), na Avenida Manoel Goulart, no Centro de Presidente Prudente (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima teve ferimentos leves e foi levada à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

O chamado para o atendimento da ocorrência foi registrado às 14h26.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar também participou do atendimento.

