Motoristas abrem ‘rua’ no meio de rotatória para desviar de buracos em rodovia de SC; VÍDEO

Caminhões e carros passam por cima do canteiro. Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade diz que trabalha para revitalizar o trecho. Motoristas criam pista no meio de rotatória para desviar de buracos em SC

Motoristas que trafegam no km 13 da SC-155, em Abelardo Luz, no Oeste catarinense, criaram uma pista no meio de uma rotatória para desviar de buracos no asfalto. Com o atalho, caminhões e carros passam por cima do canteiro.

Procurada, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informou nesta sexta-feira (10), que trabalha para revitalizar o trecho (assista o vídeo acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O local que aparece nas imagens leva ao centro da cidade. Por ali, também passam veículos com carga viva e motoristas que seguem para o Paraná. De acordo com o coordenador regional da secretária, Giuliano Oliveira, há um frigorifico próximo ao trecho que também impacta no trânsito.

Desaparecimento de menino de 3 anos é investigado pela polícia

Conheça a cidade que recebeu certificado internacional de destino sustentável

Motoristas criam pista em canteiro de rotatória para fugir de buracos

Reprodução/NSC TV

Ainda conforme Oliveira, a SC-155 passou por obra de revitalização em 2022, mas o trecho da rotatória não havia sido incluído por conta de alterações no projeto, como a retirada de postes e alteração na fiação. Até abril, a pasta promete terminar o conserto do local.

“O trecho vai ser recuperado e revitalizado. Agora, é uma questão de etapas executivas até conseguir finalizar a obra”, afirmou.

Menino desaparece enquanto brincava às margens de rio

Idosa com problema de visão ganha R$ 170 mil para tratamento

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata