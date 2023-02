Motoristas de São Carlos têm prejuízos com ruas tomadas por buracos e borracharias faturam

Prefeitura informou que está fazendo mutirão tapa-buraco e recapeamento em bairros. Veja os cuidados com os buracos nas ruas. Buracos em ruas de São Carlos promovem aumento de serviços em borracharias

A grande quantidade de buracos nas ruas de São Carlos (SP) tem causado muitos prejuízos para os motoristas e motociclistas. Muitos se abriram por conta das fortes chuvas dos últimos meses. Enquanto isso, as borracharias têm alta procura e estão faturando com os consertos.

A prefeitura informou que está fazendo mutirão tapa-buraco e as equipes estão no bairro Antenor Garcia e na Avenida Bruno Ruggiero. Disse ainda que está fazendo recapeamento no bairro Santa Felícia e no Jardim Gibertoni.

Prejuízos

O professor Robson Carlos Berto estava indo ao trabalho de moto quando foi surpreendido por um buraco gigante. “Eu vinha atrás de um carro, o carro passou pelo buraco e eu fiquei com ele”, contou.

O pneu da moto não aguentou e rasgou. Depois, eke descobriu que a roda também tinha entortado e gastou quase R$ 600. Essa foi a segunda vez que ele teve prejuízo.

“Foi prejuízo nas duas rodas na outra vez. Fica parecendo uma peneira, é um buraco, é outro. Precisa resolver essa situação”, disse.

Algumas ruas têm tantos buracos que não é possível nem transitar. O reflexo é visto nas borracharias. Em uma delas, por exemplo, a procura por conserto de pneus aumentou cerca de 40%.

“Com o começo das chuvas abriram muitos buracos e aumenta significativamente a procura por esse tipo de serviço”, disse Marcelo Luís Luchesi, dono de borracharia.

Quando o carro cai em um buraco, além do risco de quebrar o amortecedor ou alguma peça da suspensão, o primeiro impacto é no pneu. Ele pode furar, rasgar ou até fazer bolhas. O importante é, caso o carro caiu em um buraco, parar e ver o que aconteceu.

“Pare imediatamente para colocar o estepe, porque se rodar muito estraga o pneu, perde roda”, disse Luchesi.

Quando o pneu fura ou rasga é preciso fazer a vulcanização, quando é colocado um reforço interno de borracha. Se o rasgo for muito grande, é preciso trocar inclusive a câmara de ar.

Para tentar diminuir o risco o transtorno, a orientação é andar em baixa velocidade. Quando se deparar com uma dessas crateras, não frear de uma vez.

“O peso vai todo na frente, então a batida vai ser mais brusca, corta a lona e precisa ser consertada”, disse o dono de borracharia.

