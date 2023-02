Motoristas desenvolvem estratégias para driblar trânsito na Avenida João XXIII

Via é uma das principais para saída e entrada dos moradores do distrito de César de Sousa ao Centro de Mogi das Cruzes. Motorista enfrenta congestionamento na Avenida João XXIII, em Mogi das Cruzes

A saída do distrito de César de Sousa, em Mogi das Cruzes, tem provocado congestionamento na Avenida João XXIII. A via é uma das alternativas para quem sai de César e quer acessar a região do Socorro e Centro.

Na manhã desta terça-feira (28), antes das 7h, o trânsito na região da avenida era intenso. O maior fluxo era no sentido Centro. A maioria está indo para o trabalho ou escola. Para não chegarem atrasados no compromisso, muitos usam da mesma estratégia.

“Tem que sair uma hora antes. Para onde eu vou tem que sair mais”, afirmou o aposentado Digerson Alexandre da Silva.

A vendedora Fernanda Almeida também se adianta. “A gente tem que sair 10 minutos adiantado. Se não sair 10 minutos, a gente perde a hora lá na escola. Todo o dia os 10 minutos é cronometrado lá em casa. Tem que sair correndo.”

De acordo com a Prefeitura, a Avenida João XXIII tem cerca de 4 quilômetros e 400 metros de extensão, por onde passam por dia cerca de 70 mil veículos. Principalmente nos horários de pico, a via fica bem complicada.

O motorista, chega a ficar impaciente. “Ontem eu sai da minha casa 7h30, para levar minha esposa na Vila Natal, gastei 40 minutos da minha casa até a Vila Natal”, disse o aposentado Alcides Persio.

A auxiliar de limpeza Rosilene de Paiva Neto afirmou que todo dia é um desafio para seguir para o trabalho. “Tá um caos. Todo dia é essa luta para a gente trabalhar, levar as crianças para a creche. Tá complicado.”

No mesmo horário, a Rua Júlio Peroti fica travada. Para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana o tempo de 1 minuto e meio do semáforo fechado na Rua Júlio Perotti é a melhor alternativa para a melhoria de fluidez da João XXIII, entre o distrito de César de Sousa e o Jardim Armênia.

Mas o motorista que circula ou quem mora na Júlio Peroti não está nada satisfeito em esperar tanto tempo e depois ter 20 segundos para acessar a Avenida João XXIII.

“Todos os dias das 7h30 até 8h30, o farol está com tempo reduzido para nós e lá é isso. Eu moro aqui nessa rua e demoro 30 minutos para chegar e passar. Eles fizeram isso para aumentar o fluxo da João XXIII mas não pensou na gente. Chegou no teste deles de fechar nossa passagem. Eu fui lá atrás e voltei para o Centro”, contou a professora Andréa Côrrea.

De acordo com a Prefeitura, a operação manual do semáforo trouxe ganho de tempo para o motorista. Mas quem passa pela via todos os dias discorda e questiona a eficácia do estudo.

“A gente sai cedo de casa para trabalhar e fica parado. Já faz 20 minutos parado só para passar pelo semáforo. Aqui é uma interligação de Salesópolis, Biritiba Mirim que tudo que entra para Mogi praticamente. É uma rodovia que entra na cidade aqui de movimento, muito tempo parado”, disse o motorista Leandro Feital Martins.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que vem monitorando permanentemente o trânsito na Avenida João XXIII, por meio da Central de Monitoramento de Mobilidade e Segurança. A secretaria completou que o acompanhamento identificou aumento no fluxo de veículos no corredor da Avenida João XXIII nos últimos dias.

Entre os motivos para a mudança de comportamento viário estão a volta às aulas e período de chuvas, que, culturalmente, faz com que mais pessoas utilizem veículos próprios.

Com a identificação do aumento no número de veículos, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que realizou adequações no tempo semafórico da via, ainda no período de pico da manhã desta terça-feira (28). A medida apresentou resultado positivo, diminuindo as filas no final do horário de pico. O monitoramento continuará sendo permanente no corredor viário e, com isso, será feita a verificação sobre a necessidade e possibilidade de adoção de novas intervenções.

Por fim, a pasta lembrou que mantém outras medidas para melhoria das condições de deslocamento da população entre a região leste de Mogi das Cruzes e o Centro no horário de pico da manhã. Entre as ações estão a implantação das faixas reversíveis na avenida Engenheiro Miguel Gemma (que proporciona influência direta na diminuição da quantidade de veículos na rua Júlio Perotti e na avenida João XXIII) e na avenida Pedro Romero (que absorve parte do tráfego que utilizaria a avenida Francisco Rodrigues Filho).

O telefone do Departamento de Trânsito é o 0800-7730 -194.

Vito Califano