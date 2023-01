Motoristas enfrentam Imigrantes e Anchieta congestionadas em direção ao litoral de SP

Devido ao alto fluxo de veículos, a concessionária implantou a Operação Descida. Pedágio na Rodovia dos Imigrantes, neste sábado (28), em direção ao litoral de SP

Ecovias

Os motoristas que seguiram em direção as praias do litoral de São Paulo, entre a manhã e o início da tarde deste sábado (28), encontraram congestionamento nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Devido ao alto fluxo de veículos, a concessionária chegou a implantar a Operação Descida.

De acordo com a Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego nas rodovias foi normalizado por vota das 15h. No período da manhã, porém, as duas vias estavam congestionadas. No período, a Ecovias registrou engarrafamento na Imigrantes, sentido litoral, do km 23 ao km 32, do km 40 ao km 43 e do km 51 ao km 53. Na Anchieta, do km 21 ao km 23 e do km 25 ao km 31. No sentido capital, o mesmo acontecia na Imigrantes do km 50 ao km 46.

O tempo é bom e visibilidade é boa nas estradas. O SAI chegou a implantar a Operação Descida 7X3, porém, às 15h, anunciou a Operação Normal 5X5. A descida, a partir deste horário, é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.

Pedágio na rodovia Anchieta, neste sábado (28), em direção ao litoral de SP

Ecovias

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vittorio Ferla