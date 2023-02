motoristas-se-arriscam-para-passar-sobre-ponte-com-buracos-dos-2-lados-em-bairro-rural-de-campinas:-‘temos-que-bater-asas-e-voar’

EPTV flagrou momento em que carro passa pelo trecho entre crateras de cinco metros de altura; assista. Prefeitura diz que começará reparos no local na segunda (13). Moradores do bairro Gargantilha, em Campinas, se arriscam em ponte precária

Constantemente afetado por ruas intransitáveis durante as chuvas, o bairro Gargantilha, localizado na zona rural de Campinas (SP), apresenta mais um risco para motoristas que passam por ele. Isso porque uma ponte em um dos acessos ao bairro está com partes desmoronadas de ambos os lados.

A EPTV, afiliada da TV Globo, esteve no local nesta sexta-feira (10) e flagrou o exato momento em que um carro se arrisca e passa pelo trecho com crateras de cerca de cinco metros de altura nas laterais (assista acima).

Motoristas ouvidos pela reportagem destacaram o tempo a mais que gastam devido às ruas em condições ruins, além do perigo enfrentado.

“Eles deveriam programar melhor, porque, pelo pedágio [desvio], estão uns tratores fazendo pavimentação, e não passa carro. Aqui a ponte caindo, e lá interditado, nós temos que bater asas e voar”, diz Joaquim de Souza, encanador e morador do bairro.

Ponte de acesso ao bairro Gargantilha, zona rural de Campinas, está com as laterais desmoronadas

O que diz a prefeitura?

Procurada, a Prefeitura de Campinas disse que as crateras na ponte foram provocadas pelo volume de chuva e que interditou o trecho nesta sexta-feira (10).

Além disso, garantiu que uma equipe irá ao local na segunda (13) para começar a arrumar a ponte. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em uma semana.

