Motos, artigos de luxo e eletrodomésticos: Receita Federal faz leilão de 121 lotes apreendidos em Viracopos; veja como participar

Período para apresentação de propostas foi aberto nesta segunda-feira (6) e fica disponível até 21h do dia 20 de março. Leilão é todo eletrônico e podem participar pessoas físicas e jurídicas. Bolsa está entre itens apreendidos em Viracopos que vão a leilão

Aeroportos Brasil Viracopos

A Receita Federal programou para 21 de março o segundo leilão do ano para itens apreendidos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Ao todo são 121 lotes disponíveis e a lista de produtos inclui artigos de luxo, motos, eletrodomésticos e instrumentos musicais. Veja abaixo lista.

A concessionária administradora do aeroporto destaca que o leilão é todo eletrônico e podem participar dele pessoas físicas e jurídicas. O período para apresentação de propostas foi aberto aos interessados às 8h desta segunda-feira (6) e fica disponível até 21h do dia 20 de março.

Itens previstos no leilão

componentes eletrônicos, acessórios para celular, produtos de informática, eletrodomésticos, peças e acessórios para carro, peças para aeronaves, instrumentos musicais, artigos esportivos, tecidos, acessórios para óculos, relógios, vestuários, bolsas, calçados, bijuterias, livros e acessórios para bicicletas e motocicletas.

O edital completo e a relação de mercadorias podem ser consultados no site da Receita Federal.

“O interessado precisa possuir certificado digital, bem como ter certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e válida na data do leilão”, diz nota.

Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, os lotes podem ser visitados de 6 a 10 de março e de 13 a 17 de março, por meio de chamada de vídeo pelo WhatsApp ou presencialmente, mediante agendamento pelo telefone (19) 3725-5297.

Instrumento musical está entre itens apreendidos em Viracopos que vão a leilão

Aeroportos Brasil Viracopos

Relógio de luxo está entre itens que vão a leilão em Viracopos

Aeroportos Brasil Viracopos

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Mata