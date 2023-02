mototaxista-atingido-por-raio-em-rodovia-relembra-queimaduras-pelo-corpo-e-morte-de-cunhada

Caso aconteceu em novembro do ano passado, quando Gracinilton da Costa Noleto e a cunhada trafegavam de moto em uma rodovia. Desde o início do ano foram registrados 1,3 milhão de raios em todo o estado. Tocantins está entre os estados com maior incidência de raios

O mototaxista Gracinilton da Costa Noleto relembrou o medo que passou ao ser atingido por um raio, enquanto trafefava de moto por uma rodovia, em novembro do ano passado. A cunhada Márcia Pires Santana, de 46 anos, estava na garupa e morreu no local.

No momento do acidente, os cunhados trafegavam de Goiás em direção ao município de Araguaçu, onde Gracinilton mora. “Na hora que eu acordei, eu já estava dentro do carro dos Bombeiros, a gente não esperava”, disse ele.

Imagens feitas na época mostram o corpo do mototaxista cheio de queimaduras. Ele sofreu ferimentos nas costas, braços, pernas e no rosto. “Agradeço a Deus por ter me dado essa segunda chance, fiquei triste pela perda dela”, lamentou.

Em menos de 50 dias, o Tocantins registrou 1,3 milhão de raios. Só no mês de janeiro deste ano, foram quase 850 mil descargas atmosféricas, um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

O número também supera o recorde da série histórica que era de outubro de 2021, quando foram 788 mil raios.

“Quanto mais próximo da parte tropical, mais raios caem. Como o Tocantins está no meio do país, é uma chance muito grande de caírem raios. Vocês também têm uma área muito grande de florestas”, explicou o diretor executivo da Abracol, especialista em segurança com eletricidade, Edson Martinho.

Em janeiro deste ano, mais de 40 cabeças de gado morreram na zona rural de Dueré, região sul do estado. Um raio caiu em uma árvore perto de onde o rebanho estava. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 140 mil.

Na Abracopel, especialistas, que atuam no Centro de Operações Integrado, acompanham em tempo real a ocorrência de raios no estado. “Existe todo um monitoramento, nós temos um painel de acompanhamento, onde nós acompanhamos toda a trajetória climática no estado do Tocantins. O Tocantins ocupa um lugar de destaque nesse ranking de incidências de cargas atmosféricas”, explicou o coordenador do Centro de Operações Integrado da Energisa, Maurício Zanina.

“Não dá para você, por exemplo, evitar que o raio caia, mas dá para você tirar pessoas de área externa, pessoas em show, em campo, jogo de futebol, você pode remover o pessoal para uma área abrigada, que tenha a condição de segurança”, ressaltou Edson Marinho.

