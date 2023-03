Mototaxista é assassinado a tiros e moto é levada e abandonada em outro bairro

Crime aconteceu em Araguaína. Corpo tinha marcas de pelo menos dois disparos e foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. Mototaxista é assassinado em Araguaína

Reprodução/Redes sociais

O mototaxista Roniel dos Santos Bezerra foi assassinado na tarde desta quinta-feira (30), em Araguaína, região norte do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha 36 anos e o corpo foi encontrado no Setor Morada do Sol II por pessoas que passavam pelo local.

O corpo de Roniel tinha pelo menos duas marcas de tiros, sendo uma delas na cabeça. A motocicleta dele foi encontrada no Setor Presidente Lula. Ainda não informações sobre suspeitos e a motivação do crime.

O local passou por perícia e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína.

