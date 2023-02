Mototaxista morre ao ser esmagado por caminhão de lixo na zona Oeste de Boa Vista

Geidson Cardoso Leal, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Acidente aconteceu no bairro São Bento. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um mototaxista identificado como Geidson Cardoso Leal, de 41 anos, morreu após ter sua moto esmagada por um caminhão de lixo em um acidente no bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista.

O acidente ocorreu em um cruzamento. O motorista do caminhão informou à polícia que ao chegar no local, dobrou à esquerda quando houve a colisão na lateral esquerda do caminhão. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido.

Com o impacto, a motocicleta foi esmagada pelo caminhão e o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral de Roraima.

A perícia esteve no local para as providências necessárias. O motorista do caminhão foi conduzido à Central de Flagrantes e apresentado à autoridade policial para prestar mais esclarecimentos.

Leia mais notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano