mouse-verticale,-l’alternativa-low-cost-che-piace

Hai mai provato un mouse verticale? Il mouse verticale è un dispositivo per controllare il pc con una postura nuova e meno affaticante rispetto ai mouse tradizionali. Sebbene possa apparire voluminoso e ingombrante, in realtà è un supporto comodo per la mano e non costringe il polso a rotazioni che alla lunga si dimostrano stancanti. Oggi, per poche ore ancora, è disponibile una nuova offerta che permette di accedere a questa curiosa soluzione per appena 15,29 euro, una cifra tanto stimolante per chi ne ha mera curiosità, quanto utile per chi ha semplicemente bisogno di un mouse di backup da poter utilizzare in caso di necessità.

Mouse verticale, il prezzo è minimo

GHB sconta infatti oggi del 15% il proprio mouse verticale senza fili, il cui funzionamento si basa su un puntatore ad alta sensibilità e la cui posizione dei tasti è calibrata sulla particolare postura della mano nell’appoggio sul mouse stesso. Il pollice viene ad avere un ambio spazio di manovra con un pulsante laterale rapido a disposizione, mentre le altre dita possono sfruttare pulsanti a pressione e rotellina anti-slittamento.

L’autonomia è di lunghissima durata e a questo prezzo si tratta di una soluzione di grande appetibilità poiché ben difficilmente un mouse di questo tipo può essere in vendita ad un prezzo minore. L’evoluzione del mouse ha portato ad una grande differenziazione in forma e tecnologie, ma a fare la differenza sono soprattutto la tipologia di lavoro necessaria ed il numero di ore passate davanti allo schermo. Il mouse verticale può dare un’esperienza di lavoro, studio o gioco completamente nuova che è consigliabile provare per capire fino in fondo se si tratti di una opportunità da portare avanti o meno: per 15,29 euro si tratta di una curiosità sicuramente accessibile.