Ricetta Mousse al limone facile e veloce.

Estate: voglia di mare, relax e dolci freschi e refrigeranti! E allora niente di meglio della nostra Mousse al limone 3 ingredienti, una mousse che si prepara in meno di 10 minuti e con soli tre ingredienti che molto spesso abbiamo già in casa: panna fresca, zucchero a velo e limone.

Non ci servirà altro che una ciotola e delle fruste elettriche, e in pochissimi passaggi avremo realizzato un dolce al cucchiaio fresco e dal delicato sapore agrumato, perfetto come dessert di fine pasto al termine di una cenetta estiva tra amici, oppure alla fine di un lungo pranzo domenicale in famiglia, in cui spesso ci resta “posto” giusto per un dolcetto fresco e poco elaborato.

Inutile dire che i limoni sono i protagonisti di questa mousse e quindi scegliamoli di qualità e non trattati: sprigioneranno ancora di più tutto il loro inebriante sapore!

Che aspettate? Armatevi di fruste elettriche e via in cucina: vediamo insieme come preparare questa fantastica Mousse al limone 3 ingredienti! Provatela e poi fateci sapere in che occasione l’avete gustata!

