Mousse di ricotta al caffè, Più buona del tiramisù. Il dolce leggero senza cottura e pronto subito

Per un dolce facile e veloce ecco la mousse di ricotta al caffè! Leggera e vellutata, si prepara velocemente in pochi minuti, con pochi ingredienti e senza cottura: basta montare tutti gli ingredienti ben freddi con le fruste, per renderla liscia e spumosa. Cremoso e golosissimo, è un dolce al cucchiaio delizioso che lascia un piacevolissimo sapore di caffè;

preparato senza panna è leggerissimo, perfetto dopo pranzo o per una pausa golosa!

Un connubio sempre vincente: la cremosa freschezza della ricotta leggermente dolce con l’intenso aroma del caffè amaro! La mousse di ricotta al caffè è ideale per farcire torte, cupcake, bomboloni, ed ottima per creare dei dessert al cucchiaio per gli amanti del caffè.

Mousse di ricotta al caffè

Ingredienti per 4 porzioni

250 g di ricotta vaccina, ben asciutta

2 cucchiai di zucchero, circa 40 g

un cucchiaio di latte freddo, circa 20 g

2 tazzine di caffè espresso o moka, non zuccherato, circa 60 g

Inoltre:

gocce di cioccolato fondente

biscotti o fetta di torta al cioccolato fondente

4 cucchiaini di Rum, facoltativo

Procedimento

Preparate il caffè e lasciatelo raffreddare. In una ciotola mettete la ricotta ben sgocciolata, quindi unite lo zucchero ed il latte freddo; montate il tutto per qualche minuto con le fruste, ottenendo una crema fine e omogenea; versate il caffè e continuate a montare ancora per un minuto. Ed ecco pronta la mousse di ricotta al caffè.

Presentazione

Sbriciolate sul fondo dei 4 bicchieri qualche biscotto, ed un cucchiaino di Rum, dividete la crema in quattro parti e versatela sopra ai biscotti, e cospargete con le goccine di cioccolato fondente. Lasciate rassodare in frigo mezz’ora, ma è ottima anche appena pronta. Si può congelare!

