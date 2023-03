Móveis Hans: há 61 anos transformando o ambiente das casas

Atualmente, a empresa conta com quatro amplos showrooms nas cidades de Porto Ferreira, São Carlos, Araraquara e Rio Claro

A Móveis Hans é uma empresa familiar que está há 61 anos no mercado de móveis com fabricação própria, deixando um grande legado para clientes e parceiros.

Em mais de 60 anos de trajetória, a empresa construiu laços com clientes que estão há mais de 20, 30 e 40 anos com os móveis, muitas vezes deixados pelos pais e avós, que seguem em um estado perfeito de conservação e continuam transformando o ambiente das suas casas.

A Móveis Hans é uma empresa que preza por todos os detalhes, desde a consultoria, compra, pós-venda e em todos os momentos em que os móveis estiverem presentes nas decorações dos clientes, atendendo os seus parceiros com carinho, comprometimento, lealdade e responsabilidade.

Atualmente, a empresa conta com quatro amplos showrooms nas cidades de Porto Ferreira – matriz de Móveis Hans -, São Carlos, Araraquara e o mais recém inaugurado em Rio Claro. São mais de sete mil metros quadrados de showroom, além de contar com o maior estoque da região e as melhores entregas.

A Móveis Hans oferece a melhor experiência para os ambientes de decoração e festas. Saiba mais sobre uma das protagonistas na produção de móveis da região e acesse o site: https://moveishans.com.br/.

